خلاف حول مرشح محافظ ذي قار يؤدي الى اشتباكات بين المتظاهرين

2021/03/21 | 16:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوقعت اشتباكات بين المتظاهرين في محافظة ذي قار، بسبب خلاف على ترشيح بعض الأسماء لمنصب المحافظ.وانتشر فيديو حصل عليه “النور نيوز”، يوضح حدوث اشتباكات بين المتظاهرين عقب خلاف حول ترشيح بعض الأسماء لمنصب محافظ ذي قار.

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