وسط احتفالات نوروز.. المدفعية التركية تقصف موقعا سياحيا في دهوك

2021/03/21 | 16:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/دهوك..

وسط احتفالات الكرد بمناسبة أعياد نوروز، عاودت القوات التركية قصفها على مناطق مختلفة في إقليم كردستان.

وقال مصدر محلي في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “المدفعية التركية قصفت باربع قذائف موقعا سياحيا في ناحية باتيفا بقضاء زاخو في محافظة دهوك”.

وأضاف أن “المعلومات الأولية تشير لعدم وقوع إصابات، نتيجة لغياب المواطنين عن هذا المكان، وإلا لحدث مجزرة إنسانية خاصة وان هذا المكان تتواجد به المئات من العوائل باستمرار”.

وكانت الطائرات التركية شنت ليلة أمس قصفا استهدفت قرية كوشنية بقضاء عقره، نتج عنه إصابة مواطن، وتدمير أحدى حقول الدواجن.



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