اربيل يحقق فوزا قاتلا على السماوة في الدوري

2021/03/21 | 16:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي أربيل، اليوم الأحد، فوزا قاتلا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعته بمضيفه السماوة، ضمن الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل هردي سيامند الهدف القاتل لأربيل على ملعب السماوة، في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع أربيل رصيده للنقطة 28 بالمركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد السماوة عند النقطة 19 بالمركز الأخير.

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