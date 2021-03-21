موقف وبائي ثقيل في العراق.. مؤشر الجائحة يكسر حاجز 14 ألف ضحية

2021/03/21 | 16:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 793 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 4500 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 21 آذار/شباط، وتضمن تسجيل أكثر من 4500 إصابة، و38 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل نحو 4300 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 90.1%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 64 ألف شخص، 492 منهم تحت العناية المركزة.

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