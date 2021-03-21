2021/03/21 | 16:58 - المصدر: عين العراق

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الأحد 21 مارس 2021 | 04:54 مساءً

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إرتفاع كبير بمؤشر الشفاء من كورونا في الرصافة

سجلت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الاحد، ارتفاع كبير بمؤشر الشفاء من فيروس كورونا بعد تسجيل 790 حالة شفاء بحسب الموقف الوبائي.



وقال مدير عام الدائرة، عبد الغني الساعدي في بيان، صحة الرصافة سجلت اكتساب 790 حالة شفاء جديدة من الاصابة بكورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة توزعت ضمن المناطق التالية: : 93 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر 21 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر .



31 حالة شفاء في منطقة حي الزهراء.



22 حالة شفاء في منطقة الغدير .



24 حالة شفاء في منطقة المعلمين .



37 حالة شفاء في منطقة سبع قصور .



73 حالة شفاء في منطقة النهروان .



71 حالة شفاء في منطقة البلديات .



74 حالة شفاء في منطقة الزعفرانية .



25 حالة شفاء في منطقة حي الضباط .



17 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ.



57 حالة شفاء في منطقة الشعب .



27 حالة شفاء في منطقة الحسينية 22 حالة شفاء في منطقة حي البتول .



28 حالة شفاء في منطقة العبيدي 41 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين 42 حالة شفاء في منطقة الاعظمية 47حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة 29حالة شفاء في منطقة الامين 9 حالات شفاء في جانب صحة بابل واوضح، ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".



وبين الساعدي ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".



وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 87367 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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