إختطاف سفينة عراقية والقراصنة يطالبون بفدية

2021/03/21 | 17:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف وزير النقل الأسبق النائب كاظم فنجان الحمامي، عن تعرض سفينة “سوهان” العراقية للاختطاف من قبل قراصنة، مبينا ان السفينة جنحت بمحاذاة السواحل الإيرانية بنحو 7 أميال، والخاطفين طالبوا بدفع فدية مالية.وقال النائب الحمامي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تلقى مناشدات موثقة من مالك سفينة القطر العراقية (T-4) …

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