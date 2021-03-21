وزيرالصحة : الدفعة الاولى من لقاح كورونا تصل يوم غد

2021/03/21 | 17:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن وزير الصحة حسن التميمي، ان اول دفعة من لقاحات كورونا ضمن مرفق كوفاكس ستصل يوم غد الاثنين .وقال التميمي في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي :" بعد عدة تأجيلات بسبب سوء الادارة ،على الرغم من دخول العراق للمرفق في ايلول من العام الماضي ودفع 170 مليون دولار في كانون الاول من نفس العام ضمن اتفاقية لتجهيز العراق بـ 16 مليون جرعة ، الا ان المرفق قد اجل موعد التسليم لعدة مرات بسبب حجم الطلب على اللقاح وكان اخرها يوم امس السبت الا انه تم التأجيل ليوم غد".واضاف ان "الوزارة وقعت اتفاقية مع شركة فايزر لتجهيز 3 مليون جرعة سيبدأ تجهيزها في الاول من نيسان المقبل ، على شكل دفعات، فيما تم الاتفاق مع شركة سينوفارم لتجهيز العراق بمليوني جرعة ".واشار وزير الصحة الى :" ان المشكلة عالمية وليست في العراق فقط بسبب حجم الطلب على اللقاحات من مختلف دول العالم وعدم قدرة الشركات على تلبيتها وفق المواعيد المحددة "./ انتهى

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