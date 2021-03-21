محافظ البصرة: ندرس مع القيادات الامنية خطة لحصر السلاح بيد الدولة

2021/03/21 | 17:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أكدَ محافظ البصرة "أسعد عبد الأمير العيدانيّ" عزمِ المحافظة وقيادتي العمليات وشرطة البصرة على إعدادِ خطة أمنيّة موسعة لتحديدِ أماكن انتشار السلاح، سيما المستخدم في النزاعات العشائريّة، وذلك لحصرهِ بيد الدولة.وقال العيدانيّ في تصريح للمركز الاعلامي:" ان المحافظة مع قيادتي العمليات و الشرطة تَدرسُ خطة أمنيّة للحدِ من النزاعات العشائريّة عبرَ تحديد أماكن اندلاعها والتي ينتشر بها السلاح المنفلت"، مبينا :" ان الخطة تهدفُ لحصرِ السلاح بيد الدولة، وما أخرها هي المشاكل التي مرت على العراق مؤخراً".وتابع :" ان موضوعَ النزاعات العشائريّة انتشر هذه الأيام في أغلبِ المحافظات العراقيّة وبشكلٍ تصاعديٍّ، وأغلب النزاعات التي اندلعت في البصرة تحركت خلالها القيادات الأمنيّة واتخذت إجراءات صارمة حَدّت منها" ، ممؤكدا :" ان انهاء النزاعات العشائريّة بشكلٍ نهائيٍّ يحتاجُ لمسحٍ كاملٍ لأماكن انتشار السلاح وحصرهِ، وهذه الخطة لابد أن تُقاد من قبل الدولة"./ انتهى

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