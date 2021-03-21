الأعرجي للسفير الكوري: نرحب بجهود إعادة أعمار المدن المحررة

2021/03/21 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن العراق يرحب بالجهود الدولية لإعادة اعمار المدن المحررة.

وقال مكتب الاعرجي في بيان صحفي، إن الأخير “استقبل اليوم، سفير كوريا الجنوبية في بغداد، جانغ كيونغ-ووك، لبحث تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، ودعم كوريا الجنوبية وتعاونها في مجال إعمار مدينة سنجار”.

وأكد الأعرجي للسفير الكوري، أن “العراق يرحب بكلّ جهد دولي لإعادة إعمار المدن المحررة، مشيرا إلى أن العراق يشهد استقرارا أمنيا مشجعا لدخول الشركات الاستثمارية العالمية ، مبينا أن الحكومة العراقية على استعداد للتنسيق مع الدول الصديقة العاملة في العراق، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للشركات العاملة في البلاد”.

من جانبه أكد السفير الكوري أن بلاده على استعداد دائم لتقديم الدعم والمساعدة للعراق، وفي جميع المجالات.

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