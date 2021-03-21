الأعرجي للسفير الكوري: العراق مستعد لتوفير الحماية الأمنية للشركات

2021/03/21 | 17:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، سفير كوريا الجنوبية في بغداد “جانغ كيونغ-ووك”، فيما أكد استعداد الحكومة لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للشركات العاملة في العراق.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تناول اللقاء بحث تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، ودعم كوريا الجنوبية وتعاونها في مجال إعمار مدينة …

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