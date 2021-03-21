إصابة المدرب المساعد للمنتخب الوطني بفيروس كورونا

2021/03/21 | 17:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أثبتت الفحوصات الطبية، التي أجريت صباح الاحد، لوفد منتخبنا الوطني الذي سيغادر غدا الاثنين إلى أوزبكستان، إصابة المدرب المساعد رحيم حميد بفيروس كورونا.وبحسب بيان الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم ، فقد “جاءت جميع نتائج مسحات كورونا للملاك التدريبي وكذلك اللاعبين سلبية، بينما أظهرت الفحوصات ايجابية مسحة كورونا للمدرب المساعد رحيم حميد”.واضاف البيان ان […]

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