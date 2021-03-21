تعرف على نوع الخضار الذي يحرق الدهون في جسمك ويقي من الأمراض

2021/03/21 | 17:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أغلب الناس ترغب بإنقاص لبوزن بطريقة حرق الدهون دون الرياضة، إما لعدم قدرتها على توفير وقت لها أو لأسباب أخرى، لذلك بعد المواقع الطبية تقوم بإجراء دراسات عن أنواع الطعام المساهم في إزالة الدهون المتراكمة دون الحاجة للرياضة.موقع “هيلث لاين”، يستعرض في تقرير له أهم فوائد الخيار، وهو نوع الخضار الذي بتميز […]

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