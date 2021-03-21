الامام خامنئي: الخبراء الاجانب يؤكدون أن اقتصاد ايران يحتل المكانة الـ 18 عالميا

2021/03/21 | 17:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعتبر قائد الثورة الاسلامية آية الله الامام السيد علي الخامنئي، الحظر الاقتصادي الاميركي ضد ايران وباقي الدول بمثابة جريمة كبرى بحيث لايسمح للبلد باستيراد الادوية والوسائل الطبية، فيما اوضح ان الخبراء الاجانب يؤكدون أن اقتصاد ايران يحتل المكانة الـ 18 عالميا بالرغم من الحظر.يتبع …

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