وزير العمل يفتتح مجمعين للأكشاك العصرية في تكريت وبلد

2021/03/21 | 17:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد زار وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاحد، محافظة صلاح الدين، برفقة نائب رئيس لجنة العمل النيابية حسين عرب والتقى محافظها عمار جبر خليل الجبوري، فيما افتتح مجمعين للأكشاك العصرية في تكريت وبلد.وثمن الوزير، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “دور المحافظة في تعاونها مع عمل الوزارة وخاصة فيما …

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