2021/03/21 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية أمنية من ثلاثة محاور جنوب تكريت المركز الخبري الوطني.

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