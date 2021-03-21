2021/03/21 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف النائب عن تيار الحكمة سالم الطفيلي، الأحد (21 آذار 2021)، حقيقة تأجيل التصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 بسبب الاعتراض البرلماني على سعر صرف الدولار.وقال الطفيلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تعديل صرف الدولار أمام الدينار العراقي من صلاحية الحكومة العراقية، والبنك المركزي حصراً، والبرلمان لا يستطيع تغيير ذلك، رغم إنه تم تقديم مقترحات وطلبات بتخفيض سعر الصرف، لكن تبقى مطالبات والتغيير يجب أن يتم عبر الحكومة".وبين إن "الحديث عن تأجيل التصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 بسبب الاعتراض البرلماني على سعر صرف الدولار، غير صحيح، فالقانون أُجل تمريره بسبب الخلافات مع إقليم كردستان، والبرلمان والقوى السياسية لم يضعا أية شروط بشأن تخفيض سعر الصرف مقابل تمرير الموازنة".وأضاف انه "لا نتوقع ان يكون هناك تغيير في سعر صرف الدولار المرسل في مشروع قانون موازنة سنة 2021، فالحكومة مصرة على هذا الأمر وهي تؤكد ضرورة الإبقاء على هذه الخطوة في مواجهة الأزمة المالية".

وقرر مجلس النواب، أمس السبت، تأجيل جلسة التصويت على الموازنة، أسبوعاً كاملاً.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان إنه "بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة إلى يوم السبت الموافق 27 آذار 2021 الساعة الواحدة ظهراً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’’تخفيض’’ سعر الصرف والموازنة.. نائب يعلن أخر المستجدات والمواقف في البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’’تخفيض’’ سعر الصرف والموازنة.. نائب يعلن أخر المستجدات والمواقف في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).