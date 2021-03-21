خامنئي: سنعود لإلتزاماتنا النووية إذا إلتزم الآخرون بتعهداتهم وسياسة الضغوط القصوى فاشلة

2021/03/21 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرشد الإيراني علي خامنئي في كلمة بمناسبة العام الإيراني الجديد

سنعود لإلتزاماتنا النووية إذا إلتزم الآخرون بتعهداتهم وتحققنا من ذلك

سياسة الضغوط القصوى الأمريكية فشلت في فرض شروط واشنطن وإضعاف ايران

إذا ما أرادت إدارة بايدن اعتماد سياسة الضغوط القصوى فإن مصيرها سيكون الفشل

صبرنا طويل جدا والأميركيون لم ينفذوا وعودهم ونحن استعجلنا ونفذنا التزاماتنا وهم لم ينفذوا

لا نثق بوعود الأميركيين فيما يتعلق الاتفاق النووي

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