لأول مرة في عهد بايدن.. الصين وأميركا تستأنفان مفاوضات التجارة

2021/03/21 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

في أول استئناف للمفاوضات التجارية في عهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، كشفت وكالة أنباء الصين الجديدة أن البلدين اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة معنية بتغير المناخفي نتيجة قد تكون إيجابية لاجتماع انعقد في ألاسكا يومي الخميس والجمعة، واتسم بتبادل الانتقادات العلنيةونقلت الوكالة عن الوفد الصيني قوله بعد الاجتماع إن الجانبين ملتزمان بتعزيز الاتصال والتعاون في مجال تغير المناخومن المتوقع أن يجري البلدان محادثات لتيسير أنشطة الدبلوماسيين والبعثات القنصلية، وكذلك بشأن القضايا المتعلقة بمراسلي وسائل الإعلام بروح المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.

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