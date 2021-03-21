كربلاء.. خلاف في ‘الفيسبوك’ ينتهي بجريمة قتل بشعة!

2021/03/21 | 17:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الداخلية ، الأحد، القبض مجموعة متهمة بقتل شخص في كربلاء، على اثر خلاف في موقع الفيسبوك.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (21 آذار 2021)، ان "قسم مكافحة الإجرام في محافظة كربلاء، استخبر بوجود جثة شخص ملقاة في قضاء الحر مصابة بطلق ناري، حيث تم التحرك فورا والوصول الى الجناة خلال ساعة واحدة".

واشار البيان الى انه "بعد مواجهة المتهمين بالأدلة انهاروا واعترفوا صراحة بقيامهم بقتل المجني عليه وذلك بسبب خلافات فيما بينهم، كون المجني عليه يقوم بسبهم وشتمهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)".

واوضح انه "تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة، وهو مسدس نوع هواك 9ملم والدراجة النارية التي كان يقودها المتهمون عند تنفيذهم جريمة القتل".

ونهاية العام الماضي، أكدت الداخلية العراقية ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة، في الوقت الذي تسجل فيه الأجهزة الأمنية بشكل يومي عددا من عمليات اغتيال بدوافع جنائية، وسرقة منازل وسطو مسلح ونزاعات عشائرية.

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