طفل 'معجزة' يجر سيارتين بإصبعين ويسجل رقما قياسيا (صور + فيديو)

2021/03/21 | 17:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قام ديفيد بتروسيان البالغ من العمر خمس سنوات بتحريك سيارتين من طراز لادا بإصبعين في وقت واحد، محققا رقما قياسيا جديدا.

بلغ الوزن الإجمالي للمركبتين 2.4 طن.



بالإضافة إلى ذلك، سحب ديفيد وهو من أرمينيا سيارة نيسان تينا بوزن 1.6 طن بإصبع واحد.

تم بالفعل تسجيل الرقم القياسي الثاني عشر للصبي القوي في 20 مارس.

وفي السياق، أخبر والد الصبي يورا بتروسيان "سبوتنيك أرمينيا"، بأنه سرعان ما أدرك الوالدان القوة التي يمتلكها الطفل، حيث بدأ ديفيد في تسجيل الأرقام القياسية في سن الرابعة.

وقال بتروسيان "هذه المرة سجل الرقم الثاني عشر وأهداه للجندي الإيزيدي كيارام سلويان الذي توفي خلال حرب أبريل/نيسان".

حتى الآن، لا يسمح بتروسيان لابنه باستخدام كل قوته، على الرغم من حقيقة أنه يشعر بإمكانات أكبر.

وأشار والد الطفل إلى أنه، على عكس الأطفال الآخرين، لا يلعب على الكمبيوتر أو الهاتف، ولكنه بدلاً من ذلك يتعلم الحروف والرياضيات بنشاط.

— NRT عربية (@ArabicNrt)

March 21, 2021

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