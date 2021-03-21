العراق وكوريا الجنوبية يبحثان التعاون في مجال إعمار مدينة سنجار

2021/03/21 | 17:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد السفير الكوري لدى بغداد، جانغ كيونغ-ووك، خلال لقائه مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الاحد، استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة للعراق.وذكر المكتب لاعلامي لمستشار الامن القومي، في بيان، أن “الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الأحد، سفير كوريا الجنوبية في بغداد، جانغ كيونغ-ووك”، لافتاً إلى ان “اللقاء بحث تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، ودعم كوريا الجنوبية وتعاونها في مجال إعمار مدينة سنجار”.وقال الأعرجي، إن “العراق يرحب بكلّ جهد دولي لإعادة إعمار المدن المحررة”، مشيرا إلى أن “العراق يشهد استقرارا أمنيا مشجعا لدخول الشركات الاستثمارية العالمية”.وأكد، أن “الحكومة العراقية على استعداد للتنسيق مع الدول الصديقة العاملة في العراق، وتوفير […]

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