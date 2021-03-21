وزير الصحة يزور المستشفى التركي في ذي قار: سيدخل الخدمة نهاية الشهر المقبل

2021/03/21 | 17:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الأحد، قرب إدخال المستشفى التركي، إلى الخدمة.

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وذكر بيان لوزارة الصحة، تلقى "ناس" نسخة منه (21 آذار 2021) أنه "تفقد السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي خلال زيارته اليوم الاحد 21 اذار 2021 لمحافظة ذي قار وبرفقته كل من محافظ ذي قار المكلف السيد عبد الغني الاسدي ومدير عام دائرة المشاريع والخدمات الهندسية في وزارة الصحة( الدكتور المهندس حسام علوان كريم ) ومدير عام دائرة التفتيش في الوزارة الدكتور عباس صباح ومدير عام دائرة صحة المحافظة الدكتور صدام الطويل بناية مستشفى الناصرية التعليمي (التركي) سعة (492) قيد الانشاء بمحافظة ذي قار واطلع خلالها على مراحل سير العمل فيه وتم الاستماع الى المعوقات التي تواجه العمل وسبل تذليلها لغرض الاستعداد لافتتاح هذا المشروع الصحي المهم والحيوي وادخاله للخدمة نهاية شهر نيسان المقبل".

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