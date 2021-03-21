2021/03/21 | 17:29 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأحد 21 مارس 2021 | 05:28 مساءً

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نائب: التصويت على الموازنة السبت المقبل بحضور الاكراد او عدمهُ

اكد النائب عن كتلة صادقون عدنان الفيحان :" ان الكتل النيابية ستمضي قدما في إقرار موازنة عام ٢٠٢١ ،السبت المقبل ،سواء حضرت الكتل الكردية ام لم تحضر .



وقال فيحان" أن الشارع العراقي ومستقبل الوضع الاقتصادي ينتظران اقرار الموازنة ،وان الرؤية لدى الكتل السياسية وممثليها بمجلس النواب تختلف اليوم عن السابق ، لذا فان قرار الاكراد بالموافقة سيتم الترحاب به ، وفي حالة اصروا على رفض الموازنة سنمضي قدما في اقرارها من اجل انعاش الاقتصاد الوطني".



واضاف :" ان هناك بنودا ستكون من صالح بابل ، منها تخصيص مبلغ ٥٠ مليون دولار حول قانون

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