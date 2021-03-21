المدرب المساعد يتخلف عن وفد المنتخب الوطني الى اوزبكستان لاصابته بفيروس كورونا

2021/03/21 | 17:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / أثبتت الفحوصات الطبية، التي أجريت صباح اليوم الأحد لوفد منتخبنا الوطني الذي سيغادر غدا الاثنين إلى أوزبكستان، إصابة المدرب المساعد (رحيم حميد) بفيروس كورونا.وجاءت جميع نتائج مسحات كورونا للملاك التدريبي وكذلك اللاعبين سلبية، بينما ظهرت الفحوصات ايجابية للمدرب المساعد رحيم حميد الذي سيتخلف بذلك عن وفد المنتخب الوطني الذي يغادر غدا الاثنين إلى طشقند للدخول في معسكر تدريبي وملاقاة منتخب أوزبكستان في التاسع والعشرين من الشهر الحالي./انتهى

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