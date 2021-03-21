الاعرجي للسفير الكوري : العراق يشهد استقرارا امنيا مشجعا لدخول الشركات الاستثمارية العالمية

2021/03/21 | 17:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن العراق يشهد استقرارا أمنيا مشجعا لدخول الشركات الاستثمارية العالمية.وذكرت المستشارية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الأعرجي التقى بمكتبه اليوم الأحد، سفير كوريا الجنوبية في بغداد جانغ كيونغ-ووك، وتناول اللقاء بحث تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، ودعم كوريا الجنوبية وتعاونها في مجال إعمار مدينة سنجار".وأكد الأعرجي للسفير الكوري، أن العراق يرحب بكلّ جهد دولي لإعادة إعمار المدن المحررة، مشيرا إلى :" ان العراق يشهد استقرارا أمنيا مشجعا لدخول الشركات الاستثمارية العالمية "، مبينا :" ان الحكومة العراقية على استعداد للتنسيق مع الدول الصديقة العاملة في العراق، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للشركات العاملة في البلاد".من جانبه، أكد السفير الكوري أن بلاده على استعداد دائم لتقديم الدعم والمساعدة للعراق، في جميع المجالات./انتهى7

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