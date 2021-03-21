2021/03/21 | 17:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البنك المركزي: كورونا ادت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18 % خلال 2020 » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 17:48

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