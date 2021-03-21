2021/03/21 | 17:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: كورونا ادت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18 % خلال 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
البنك المركزي: كورونا ادت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18 % خلال 2020 » وكالة الأنباء العراقية
محلي
اليوم, 17:48
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: كورونا ادت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18 % خلال 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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