2021/03/21 | 17:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان اليوم الاحد، في كتاب قرارا، طالبت فيه السياح العرب والاجانب باجراء فحوصات كورونا قبل زيارتهم الى اقليم كوردستان بـ 72 ساعة.

وجاء في الكتاب، "يجب على المواطنين بحسب المدة المحددة من قبل وزارة الصحة وضع انفسهم في الحجر الصحي".

واكد الكتاب، "يجب ان تكون نتيجة فحص السياح سلبيا".

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار من داخلية اقليم كوردستان بشأن السياح العرب والاجانب) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار من داخلية اقليم كوردستان بشأن السياح العرب والاجانب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).