2021/03/21 | 17:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها في عيد الأم، بنشر صورة لوالدتها أثارت تفاعلا كبيرا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ونشرت نوال الزغبي (49 عاما) صورة لوالدتها بحسابها بموقع تويتر معلقة بالقول: "الله يخليلنا ياكي يا أحلى واحن وأطيب أم".

وتساءل مغردون ما إن كانت السيدة في الصورة والدة نوال بالفعل أم أختها، فيما ركز آخرون على ما اعتبروه شبها كبيرا بين نوال وأمها.

وعلقت الفنانة المصرية نادية الجندي بالقول: "الله يخليهالك يارب ويحفظها قمر زيك ما شاء الله".

وكتبت الفنانة اللبنانية ماجي أبو غصن: "يا حبيبتي الله يخليلك هالقمر".

واعتبر البعض أن الأم تبدو أصغر من ابنتها، وتساءل آخرون عما كانت في الحقيقة أختها وليست أمها.

يشار إلى أن أغنية نوال الزغبي "عقلي وقف" التي طرحت مؤخرا باللهجة المصرية حققت نجاحا كبيرا، وهي من تأليف أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، ووصلت نسبة مشاهدة الأغنية عبر يوتيوب إلى أكثر من 5 ملايين مشاهدة حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوال الزغبي تنشر صورة لوالدتها في عيد الأم وتثير تفاعلاً واسعاً) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوال الزغبي تنشر صورة لوالدتها في عيد الأم وتثير تفاعلاً واسعاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).