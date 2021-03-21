محافظ البنك المركزي: تغيير صرف الدولار أمام الدولار ساهم في تعزيز الاستدامة المالية

2021/03/21 | 18:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد البنك المركزي العراقي، الاحد، ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18% بسبب تفشي فيروس كورونا في عام 2020.وذكر البنك المركزي في بيان، ان”محافظها مصطفى غالب مخيف، شارك في ندوة “تأثير كوفيد 19 على المؤسسات المالية”، التي نظمتها رابطة المصارف الخاصة العراقية، الى جانب محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل والتي حضرها عدد من المتخصصين والخبراء العراقيين والعرب”.وأكد مخيف في مداخلته، إن”البنك المركزي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد”، مشيرا إلى أن الجائحة أدت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18٪ خلال […]

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