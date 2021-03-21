البنك المركزي: كورونا ادت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18 %

2021/03/21 | 18:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد البنك المركزي العراقي، الاحد، ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18% بسبب تفشي فيروس كورونا في عام 2020.وذكر البنك المركزي في بيان، ان”محافظها مصطفى غالب مخيف، شارك في ندوة “تأثير كوفيد 19 على المؤسسات المالية”، التي نظمتها رابطة المصارف الخاصة العراقية، الى جانب محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان […]

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