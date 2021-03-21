شرطة النجف تناقش الخطة الامنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان

2021/03/21 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ عقدت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف، اجتماعا امنيا حضره مدراء الأجهزة الأمنية ومدراء المديريات والاقسام وفرقة الإمام علي القتالية والحشد الشعبي.وقالت المديرية في بيان :" ان الاجتماع ناقش الخطة الأمنية الخاصة بمناسبة زيارة النصف من شعبان ، وتامين جميع الطرق وتفتيش جميع الوافدين والزائرين المتجهين إلى المحافظة".وبينت انه " تم تقسيم المحافظة الى قواطع ومناطق أمنية عديدة من اجل تامين الحماية اللازمة للزائرين ، تشارك فيها جميع الأجهزة الأمنية والتشكيلات والحشد " ./ انتهى

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