الصحة العراقية: 38 حالة وفاة وأكثر من 4500 إصابة بفيروس كورونا

2021/03/21 | 18:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل العراق، ارتفاعاً بعدد وفيات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، مقابل انخفاض طفيف بعدد الاصابات.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل ثمانيا وثلاثين حالة وفاة وأكثر من أربعة الاف وخمس مئة اصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تسجيل أربعة الاف وثلاث مئة وأربعا وسبعين حالة شفاء تام من الفيروس.

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