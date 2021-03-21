شرط جديد و”مفاجأة” تُرجئ التصويت على الموازنة في اللحظات الأخيرة

2021/03/21 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بعد أن حسم مجلس النواب خلافاته حول قانون المحكمة الاتحادية والتصويت على تمريره، بدت التصريحات النيابية متفائلة بشأن حسم قرار تمرير قانون الموازنة، حيث حددت رئاسة المجلس الواحدة ظهرا من يوم الجمعة، موعدا لذلك لكن التأجيلات توالت فجأة وصولا إلى تحديد يوم السبت القادم موعدا لها، مما يؤشر على انفراط عقد […]

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