إصابة المدرب المساعد لاسود الرافدين بفيروس كورونا

2021/03/21 | 18:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، اصابة المدرب المساعد للمنتخب الوطني رحيم حميد بفيروس كورونا.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الفحوصات الطبية، التي أجريت صباح اليوم الأحد لوفد منتخبنا الوطني الذي سيغادر غدا الاثنين إلى أوزبكستان، اثبتت إصابة المدرب المساعد رحيم حميد بفيروس كورونا”.واضافت ان “جميع نتائج مسحات […]

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