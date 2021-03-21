فيسبوك تواجه تحقيق مكافحة احتكار في المملكة المتحدة

2021/03/21 | 18:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تستمر تحقيقات مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى في الظهور، حيث تستعد هيئة المنافسة والأسواق البريطانية CMA لفتح تحقيق ضد شركة فيسبوك في الأشهر المقبلة، وذلك وفقًا لصحيفة الفاينانشيال تايمز.ويمثل التحقيق القادم أحدث حملة ضد هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى بعد إطلاق تحقيقات مماثلة مع جوجل وآبل في وقت سابق من هذا العام […]

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