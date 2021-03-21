المرشد الإيراني يوجه رسالة إلى إدارة بايدن

2021/03/21 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، الإدارة الأمريكية الجديدة من الفشل حال مواصلة حملة الضغوط القصوى على إيران، مجددا ضرورة رفع واشنطن العقوبات عن طهران.

وقال خامنئي، في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الأحد بمناسبة حلول العام الفارسي الجديد، إن حملة الضغوط القصوى الأمريكية تهدف لجر إيران إلى طاولة التفاوض من موقع ضعف، مشددا: “على العدو أن يعلم أن هذه السياسة قد فشلت”.

وأشار خامنئي إلى أن على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، “أن تدرك أنها ستواجه الفشل إذا استمرت في اتباع سياسة الضغوط القصوى”.

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