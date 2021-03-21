شاهد بالفيديو قراصنة يخطفون سفينة عراقية في المياه الاقليمية

2021/03/21 | 18:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت سفينة عراقية الى حادثة قرصنة في المياه الاقليمية العراقية.

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