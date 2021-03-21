فوضى عيد الأمّ و عيد النوروز على وسائل التّواصل - نادية خلوف

2021/03/21 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف هل تميل الأجيال الحالية إلى النّفاق الاجتماعي، أم أنّه العالم الافتراضي هو الذي جعلنا مزيفين؟ وسائل التّواصل الاجتماعي التي تحمل ثقافة البغضاء هي التي تشكّل ثقافتنا الحالية ، فنحن نأكل ونشرب على الفيس بوك، ونستفزّك بمنجزاتنا الغير عادية ، فلا تكاد تخلو صفحة شخص من أنه دكتور، أو كاتب، أو شخص غير عادي، الجميع سوبر ، وهكذا كان عيد الأمّ وعيد النوروز سوبر كما صفحاتنا.



هل صحيح أنّنا أحببنا أم ......





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