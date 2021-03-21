اللواء رسول يكشف عن خطة لمراقبة الإرهابيين على الحدود

2021/03/21 | 18:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، عن خطة لمراقبة الإرهابيين على الحدود، فيما أشار إلى أن التحالف الدولي سلم العراق 36 برجاً مع كاميراته.وقال رسول للوكالة الرسمية: إن “هناك متابعة من قبل الاجهزة الامنية والاستخباراتية بشأن موضوع استهداف الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائية”، مبينا أن “توجيهات القائد العام […]

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