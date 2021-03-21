بمشاركة عربية ومحلية.. البنك المركزي يشارك بندوة عن تاثير جائحة كورونا على القطاع المالي 

2021/03/21 | 18:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الاحد، مشاركة محافظه، مصطفى غالب مخيف، في ندوة "تأثير كوفيد 19 على المؤسسات المالية"، التي نظمتها رابطة المصارف الخاصة العراقية، الى جانب محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل والتي حضرها عدد من المتخصصين والخبراء العراقيين والعرب.

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن مخيف أكد على "أن البنك المركزي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد"، مشيرا إلى أن "الجائحة أدت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18٪ خلال العام 2020، مما يتطلب اتخاذ معالجات تحاكي معطيات الواقع العراقي لاسيما الأمنية والقانونية".

واوضح أن "تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار ساهم في تعزيز الاستدامة المالية نتيجة ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية وتعزيز المالية العامة مما يزيد من موثوقية المستثمرين وانخفاض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية وتوازن ميزان المدفوعات من خلال انخفاض حجم الاستيرادات الأجنبية".

اكد المحافظ على أن "التحدي الأكبر يتمثل بإعادة استثمار الإيرادات المتحققة من عملية خفض سعر الصرف التي يجب ان تساهم في بناء قاعدة إنتاجية خارج القطاع النفطي لتعمل كرافعة مالية للاقتصاد العراقي وتخليصه من إشكالية أحادية المورد المالي".

من جهة أخرى، قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، إن "البنك المركزي العراقي اتخذ خطوات فاعلة لمواجهة تأثير فيروس كورونا، والتي منها التبرع لدعم القطاع الصحي وتأجيل استيفاء أقساط القروض وتخفيض الفوائد، وزيادة القروض لتحريك الاقتصاد لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالإضافة إلى القروض السكنية".

وأكد أن "القطاع المصرفي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات التي خففت من المشاكل التي واجهت المتعاملين معه"، موضحا أن "رابطة المصارف الخاصة تعمل مع البنك المركزي على تطوير القطاع المصرفي".

وتأتي هذه الندوة في ظل السعي الدولي والمحلي من اجل ايجاد الحلول الناجعة التي يمكن ان تدعم القطاعات المختلفة للمساهمة في التنمية المستدامة.

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