العمل تعلن افتتاح مجمعين للأكشاك العصرية في صلاح الدين

2021/03/21 | 18:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة العمل، الأحد، أن الوزير عادل الركابي افتتح مجمعين للأكشاك العصرية في تكريت وبلد، فيما شدد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي زار اليوم محافظة صلاح الدين برفقة نائب رئيس لجنة العمل النيابية حسين عرب والتقى محافظها عمار جبر خليل الجبوري".

وأضافت أن "الوزير ثمن دور المحافظة في تعاونها مع عمل الوزارة وخاصة فيما يتعلق بتخصيص الاراضي لانشاء مشروع الاكشاك العصرية، لإسهام الوزارة في حل جزء من مشكلة البطالة الكبيرة في البلاد ولمغادرة مفهوم الحصول على اعانة الحماية الاجتماعية".

كما التقى الركابي مسؤولي اقسام الوزارة في المحافظة وشدد "على تقديم افضل الخدمات للمواطنين واهمية استبعاد بعض الفئات المتجاوزة على الحماية الاجتماعية، ووجه بمحاسبة المقصرين".

وافتتح وزير العمل خلال زيارته المحافظة برفقة نائب رئيس لجنة العمل ومحافظ صلاح الدين ومسؤولي الوحدات الادارية مجمعين للاكشاك العصرية، الاول في تكريت والاخر في قضاء بلد يرافقه فريق من ملاك الوزارة.

وبين الركابي أن "المجمع في تكريت يضم 101 كشك تم بناؤها بتمويل من صندوق هيأة الحماية الاجتماعية على مساحة 2500 م2، وعدد الاكشاك في بلد هو 53 كشكا تم بناؤها على مساحة 1800 م2"، مشيراً الى أنه "سيتم توزيعها بين العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة".

وتابع أن "هناك آلية للتوزيع بالتنسيق مع المحافظة بعد إجراء تنافس من خلال احتساب نقاط مفاضلة لهذا الغرض".

يذكر أن هناك أربعة مجمعات تسويقية افتتحت مؤخرا في محافظات الانبار وكربلاء المقدسة ونينوى وذي قار وهناك مجمعات اخرى قيد التنفيذ، إذ من المقرر أن يشمل المشروع جميع المحافظات.

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