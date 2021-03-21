فينالدوم يوقع عقداً مبدئياً مع برشلونة

2021/03/21 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة وقع لاعب ليفربول الهولندي جورجينيو فينالدوم، عقداً مبدئياً مع برشلونة ينتقل بموجبه بشكل حر هذا الصيف، ليصبح أولى صفقات حقبة جوان لابورتا الجديدة في رئاسة البرسا.وينتهي عقد لاعب الوسط الهولندي مع الليفر هذا الصيف ولم يجلس النادي الإنجليزي معه للتفاوض بشأن تجديد العقد، ما يعني أن اللاعب سيصبح حراً في الانتقال لأي وجهة يشاء اعتباراً من 30 يونيو(حزيران) المقبل.وتوصل اللاعب بالفعل لاتفاق مع برشلونة ووقع عقداً مبدئياً مع البلاوجرانا ليصبح أول صفقة يجريها النادي الكاتالوني في عهد الرئيس الجديد جوان لابورتا، حسبما أفادت صحيفة صنداي تايمز البريطانية.كان فينالدوم (30 عاماً) قد وصل الـ(ريدز) في 2016 قادما من نيوكاسل مقابل 25 مليون يورو، وهو أحد ناشئي سبارتا روتردام، ومنه إلى فاينوورد ثم بي إس في آيندهوفن، قبل أن يشد الرحال إلى إنجلترا.ولعب الهولندي هذا الموسم 40 مباراة تحت إمرة يورجن كلوب، أحرز خلالها ثلاثة أهداف.

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