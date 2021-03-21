انتقاد نيابي لوزارة التربية في تطبيق إجراءات الوقاية في أول يوم من امتحانات نصف السنة

2021/03/21 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد قال عضو لجنة التربية النيابية، عباس الزاملي، الأحد (21 آذار 2021)، أن "تطبيق الضوابط الصحية بعد انتهاء اليوم الأول من امتحانات نصف السنة لم يتم بانسيابية عالية"، مشددًا على تكثيف الجهود من أجل إنهاء الامتحانات دون تسجيل إصابات بكورونا في صفوف الكوادر التدريسية والطلبة. وقال الزاملي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إنه "من خلال مراقبتنا لليوم الأول لإجراء امتحانات نصف السنة، وجدنا إن تطبيق الضوابط الصحية بالنسبة للمدارس لم يتم بانسيابية عالية". وأضاف "الوضع الصحي ليس سهلا، لكننا مجبرون على اكمال اداء الامتحانات بدلاً من تأجيل العام الدراسي بأكمله، وهذا سيخلق مشكلة كبيرة بالبلاد". وشدد على ضرورة "إلزام المدرسين والطلبة بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات داخل قاعات الامتحانات".واعلنت وزارة التربية، السبت (20 آذار 2021)، انطلاق امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول، وسط الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طلبة وتلاميذ المرحلة الابتدائية والثانوية والمهنية ومعاهد الفنون توجهوا لأداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للمراحل الدراسية كافة (الابتدائية، الثانوية، التعليم المهني، معاهد الفنون الجميلة) للعام الدراسي 2020 – 2021".وأضافت، ان "الامتحانات انطلقت في محافظات البلاد كافة عدا إقليم كردستان وذلك بعد استكمال تجهيز المدارس باللوازم والمستلزمات المطلوبة من أوراق ودفاتر امتحانية، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة بشأن العملية الامتحانية فضلاً عن مسألة تعفير وتعقيم القاعات الامتحانية والالتزام التام بشروط الوقاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا بالتعاون مع الفرق الصحية".وأعربت الوزارة بحسب البيان عن "شكرها وتقديرها لابطال الجيش الابيض والفرق الصحية المتواجدة في المدارس منذ الصباح الباكر للاشراف على تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة".

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