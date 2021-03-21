الجزائر.. احتساب

2021/03/21 | 18:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار احتساب أصوات الناخبين الفارغة (البطاقات البيضاء) كصوت معبر عنه لجميع المرشحين في القائمة الانتخابية للبرلمان، جدلا واسعا بالجزائر.

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