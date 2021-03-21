اقليم كوردستان يسجل 451 اصابة جديدة بكورونا

2021/03/21 | 18:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، تسجيل 451 اصابة جديدة بفايروس كورونا ووفاة 7 مصابين خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

يتبع....

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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