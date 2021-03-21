خطة حكومية لاستثمار الغاز المصاحب.. تعرف على التفاصيل

2021/03/21 | 18:29 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أعلنت وزارة النفط، تنفيذ خطة لاستثمار الغاز المصاحب للنفط، فيما أكدت ان إنتاج الغاز بلغ...

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