الو عماد .. من هنا بدأت المؤامرة

2021/03/21 | 18:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي لم تكن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى هيئة التقاعد العامة صبيحة العاشر من آيار من العام المنصرم , وبعد ثلاثة أيام فقط من تأديته اليمين الدستوري , زيارة اعتباطية جائت مصادفة أو بسبب تأخر دفع رواتب المتقاعدين كما أشيع حينها ..بل أنّ زيارة الكاظمي لهيئة التقاعد والتي ارتبطت بمكالمته […]

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