تعادل ابيض يحسم مواجهة نفط ميسان والميناء

2021/03/21 | 18:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / خيم التعادل السلبي على مواجهة فريقي نفط ميسان وضيفه الميناء في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب ميسان الأولمبي لحساب الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.المباراة لم ترتق لمستوى الطموح رغم ان النقاط الثلاث مهمة للفريقين ، لكن المباراة افتقدت للجدية خصوصا لخطي المقدمة، اذ سنحت فرصة لنفط ميسان اهدرها احمد سعيد فيما أضاع مهاجم الميناء المحترف امباي أخطر الفرص لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.ورفع نفط ميسان رصيده إلى النقطة ٣٣ في المركز الثامن فيما رفع الميناء رصيده إلى النقطة ٢٨ في المركز الثامن عشر./انتهى

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