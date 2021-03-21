2021/03/21 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | عبوة ناسفة تستهدف رتلا تابعا للتحالف الدولي في مدينة الحلة

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