الضاري بمناسبة عيد الام يدعو لمنح المرأة العراقية حقوقها

2021/03/21 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري بمناسبة ‫عيد الأم‬ الامهات العراقيات.‬

وقال الضاري، إن الأمهات العراقيات هن مربيات الأجيال وصانعات الرجال، مجددا دعوته لمنح المرأة العراقية حقوقها وتمكينها في المجالين الاجتماعي والسياسي، فضلا عن دعم الأرامل والنازحات ومنع تعرضهن للاستغلال، وأن تكون النساء ضمن أولويات الاهتمام الحكومي بمختلف المجالات.

بمناسبة #عيد_الأم نُهنئ الامهات العراقيات مربيات الأجيال وصانعات الرجال، ونجدد دعوتنا لمنح المرأة العراقية حقوقها وتمكينها في المجالين الاجتماعي والسياسي، فضلا عن دعم الأرامل والنازحات ومنع تعرضهن للاستغلال، وأن تكون النساء ضمن أولويات الاهتمام الحكومي بمختلف المجالات

— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) March 21, 2021

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